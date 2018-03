Cinebiografia de Jobs, atração do Sundance A estreia de Joseph Gordon-Levitt como diretor e a interpretação de Ashton Kutcher como Steve Jobs são algumas das novidades que estarão no Festival de Sundance, que acontecerá de 17 a 27 de janeiro. Jobs conta a história do cofundador da Apple, desde seus anos hippies até a sua conversão em um empreendedor de sucesso.