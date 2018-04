Cineastas premiados apresentam seus filmes em curso da AIC

Os cineastas Matt McCormick e Juan Carlos Valdívia, vencedor do Festival de Sundance, desembarcam em São Paulo esta semana. Ambos devem ministrar palestras na Semana de Orientação da Academia Internacional de Cinema (AIC), a partir desta segunda-feira, 31. Os brasileiros Cláudio Assis, Vicente Amorim e o produtor Diler Trindade completam o time de palestrantes do evento que vai até 4 de fevereiro.

Um filme de cada diretor será exibido antes das palestras, que são abertas e gratuitas ao público, mediante reserva pelo site da escola.

A Semana de Orientação inaugura o calendário de aulas do curso de cinema Filmworks. O evento será aberto com o longa Zona Sur (2009), do boliviano Juan Carlos Valdívia, que estreou neste fim de semana nos Estados Unidos, depois de levar dois prêmios no Festival de Sundance, nas categorias direção e roteiro.

O norte-americano Matt McCormick, que trabalha com vídeo-instalação, documentário e cinema experimental, acompanha em seus trabalhos a decadência da cultura contemporânea. Em Future So Bright (2010), que será exibido na quinta-feira, 3, mapeou e catalogou os espaços abandonados do oeste Americano.

Cláudio Assis, diretor dos premiados Amarelo Manga (2003) e Baixio das Bestas (2007) apresentará este último na quarta-feira, 2. O cineasta encerrou recentemente as filmagens de Febre do Rato, com Matheus Nachtergaele e Irandhir Santos.

Vicente Amorim (O Caminho das Nuvens, 2003), falará sobre a produção internacional Um Homem Bom (2008). O cineasta prepara o lançamento de Corações Sujos, baseado no livro homônimo de Fernando Moraes.

O produtor Diler Trindade, um dos pioneiros do Pólo de Cinema e Vídeo do Rio de Janeiro, conversa com o público sobre o filme A Máquina (2006), dirigido por João Falcão.

Programação

Segunda-feira, 31

17h - exibição de Zona Sur

19h30 às 22h - Palestra com Juan Carlos Valdívia

Terça-feira, 01

17h - exibição de A Máquina

19h30 às 22h - Palestra com Diler Trindade

Quarta-feira, 02

17h - exibição de O Baixio das Bestas

19h30 às 22h - Palestra com Cláudio Assis

Quinta-feira, 03

17h - exibição de Some Days Are Better Than Others

19h30 às 22h - Palestra com Matt Mccormick

Sexta-feira, 04

17h - exibição de Um Homem Bom e promo inédito de Corações Sujos

19h30 às 22h - Palestra com Vicente Amorim

Semana de Orientação da AIC - Academia Internacional de Cinema (r. Dr. Gabriel dos Santos, 142, Santa Cecília, próximo ao metrô Marechal Deodoro. Tel 3826-7883). Filmes e palestras de 31 de janeiro a 4 de fevereiro, às 17h. Entrada gratuita mediante confirmação de presença. Informações no site http://www.aicinema.com.br/index.php