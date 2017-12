Cineastas defendem participação nas Olimpíadas de Pequim Um trio de cineastas defendeu sábado sua participação no projeto cinematográfico sobre os preparativos para a Olimpíada de Pequim, 11 dias após Steven Spielberg ter se desligado do cargo de conselheiro para os Jogos devido à política da China em relação a Darfur. O iraniano indicado ao Oscar Majid Majidi, o popular diretor de Hong Kong Andrew Lau Wai-Keung e o britânico Daryl Goodrich, que fez um influente filme sobre a candidatura de Londres para sediar os Jogos de 2012, estiveram na capital chinesa para a pré-estréia do projeto "Vision Beijing." No dia 12 de fevereiro, o ganhador do Oscar Spielberg renunciou ao cargo de conselheiro das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos, que acontecem entre 8 e 24 de agosto, por causa da política chinesa em relação aos conflitos em Darfur, no Sudão. "Fiquei chocado e surpreso que Steven tenha dado para trás de seu trabalho nas Olimpíadas de Pequim", disse à imprensa Lau, cujo filme "Infernal Affairs" foi recentemente refilmado em Hollywood como "Os Infiltrados." "Está claro que a Olimpíada tem tudo a ver com esportes e nada com política." Majidi, cujo filme de 1998 "Filhos do Paraíso" foi indicado para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, disse não ter opinião sobre a saída de Spielberg. "As pessoas têm visões diferentes", disse. "Alguns tomam decisões por motivos particulares. Acredito que a arte não deva ter relação com a política. Ao contrário, a arte pode ser prejudicada se estiver conectada a algo assim." Com a aproximação das Olimpíadas, a China vem enfrentando muitas críticas e pressões em questões como Darfur, Tibete e os índices de direitos humanos. O filme promocional de Goodrich para Londres 2012 é considerado um fator importante no sucesso da candidatura, mas ele não acha que seu novo curta, um dos cinco no projeto Vision Beijing, possa ser classificado como propaganda. "O respeito aos direitos humanos é absolutamente essencial em qualquer parte do mundo, isso não é negociável", afirmou. "Fui convidado para fazer um filme sobre esporte, sobre crianças e para homenagear os Jogos Olímpicos. É o que farei, e foi por esse motivos que vim a Pequim e me diverti muito." "Tive liberdade completa com meu tema, no que escolhi firmar e como decidi filmar", disse. "Se eu acho que é um filme de propaganda? Não. Eu contei uma história ... de dedicação e paixão, desde a mais tenra idade até a velhice." O italiano Giuseppe Tornatore e o francês Patrice Leconte, indicado ao Oscar por "O Ridículo" também dirigiram curtas par ao projeto, que terá pré-estréia no domingo.