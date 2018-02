Cineasta Werner Herzog está no Rio para Festival 4 + 1

Entre os filmes que você pode ver, e votar - pois há um vencedor, no final, e ele será conhecido no domingo -, estão "Crazy Horse", de Frederick Wiseman; "La Folie Almayer", de Chantal Akerman; e "La Demora", de Rodrigo Plá. Como convidado, Herzog não apenas é tema de uma minirretrospectiva como ministra uma master class. Será nesta quinta-feira pela manhã, no CCBB do Rio, que abriga as projeções. O 4 + 1 é chamado de festival dos festivais por apresentar filmes já avalizados em grandes mostras de cinema ao redor do mundo. A regra básica: nenhum deles tem distribuição assegurada nos países que integram o evento.

Werner Herzog fez filmes que muitas vezes mostram o colapso da civilização, a revolta dos homens, a loucura, a morte. Uma famosa interpretação de sua obra fala do peso dos sonhos, que oprime seus personagens. São figuras como Aguirre, Kaspar Hauser, Nosferatu, Fitzcarraldo. Herzog investiga agora o universo dos condenados à morte. Mas "Into the Abyss" não é sobre a pena de morte, mesmo tendo sido feito no corredor da morte de uma prisão no Texas.

Herzog, que sempre fez um cinema pouco convencional, faz documentários também pouco convencionais. Ele não pergunta. "Não sou jornalista, sou poeta", define-se. Ao capelão da cadeia, pede, o que parece despropositado, que fale sobre os pardais. Se não foge ao tema da morte, interessa-lhe a vida. "No final, é o que importa. A morte é certa. O que nos distingue é como vivemos." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

DESTAQUES DO FESTIVAL

"Verano"

Estreia em ficção do chileno José Luis Torres Leiva (2011) é um quebra-cabeça sensorial que parece desenhado para desmontar a narração tradicional.

"4:44 Last Day on Earth"

Do americano Abel Ferrara (2011). Fábula apocalíptica em que um casal de artistas nova-iorquinos encara seu último dia na Terra trancado em seu loft.

"La Folie Almayer"

Da belga Chantal Akerman (2011), narra de forma poética a história de uma família e mostra como o colonialismo causa a desumanização do homem.

"Nana"

Da francesa Valerie Massadian (2011). Este premiado conto infantil para adultos mostra os inevitáveis encantos, medos e angústias da infância.