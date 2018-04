Cineasta italiano Antonioni é sepultado em sua cidade natal O diretor de cinema italiano Michelangelo Antonioni foi enterrado em sua amada cidade natal de Ferrara na quinta-feira, numa cerimônia discreta que teve o também cineasta Wim Wenders entre as pessoas que foram render homenagem. Célebre por filmes como "A Aventura" e o indicado ao Oscar "Blow-up -- Depois Daquele Beijo", Antonioni foi sepultado após uma cerimônia na Basílica de São Jorge, a mesma igreja na qual tinha sido batizado, 94 anos atrás, com mais familiares do que celebridades presentes. "É difícil resumir o que o ''Maestro'' deixou", disse Wenders, que co-dirigiu "Além das Nuvens" com o cineasta italiano, em 1995. "Ele certamente criou uma nova imagem do homem no século 20." Antonioni morreu na segunda-feira, após uma carreira que abrangeu seis décadas. Em 1995 ele recebeu um Oscar pelo conjunto de sua obra. Seus filmes propositalmente arrastados e oblíquos nem sempre faziam sucesso junto ao grande público, mas ele foi saudado como fundador do cinema de vanguarda europeu por seus retratos de alienação e angústia existencial nos tempos modernos.