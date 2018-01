Cineasta Fernando Solanas participa de debates em SP O cineasta argentino Fernando Solanas participa de dois debates em São Paulo. O primeiro acontece nesta sexta-feira, 6, às 16 h, no Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1.000, tel. 3397-4000), onde vai falar sobre política e cinema. Antes do encontro, às 14h, será exibido seu documentário A Dignidade dos Ninguéns, realizado em 2005. No domingo, 8, Solanas conversa com realizadores no Centro de Formação Cultural de Cidade Tiradentes (Rua Inácio Monteiro, altura do n.º 6.900, tel. 2555-2840), às 16h.