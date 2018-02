Cineasta Cameron Crowe e roqueira Nancy Wilson se divorciam

O pedido registrado por Wilson na Corte Superior do Condado de Los Angeles diz que o casal, que tem filhos gêmeos de 10 anos, está separado desde junho 2008 e teria diferenças irreconciliáveis.

Wilson, 56 anos, e sua irmã mais velha Anne são as vocalistas da banda Heart, famosa por clássicos do rock como "Barracuda", "Magic Man" e "Crazy On You".

O último álbum do grupo, "Red Velvet Car", estreou em décimo lugar nas paradas pop dos EUA no mês passado, o melhor ranking da banda em 20 anos. Uma das faixas, "Hey You", é uma canção de amor dirigida a Cameron Crowe e que levou dez anos para ser completada.

Crowe, 53 anos, recebeu um Oscar pelo roteiro de "Quase Famosos", filme inspirado em sua experiência como repórter adolescente que acompanhou o Led Zeppelin em turnês, escrevendo para a revista Rolling Stone. Seus outros trabalhos incluem "Jerry Maguire - A Grande Virada", "Vida de Solteiro" e "Digam O Que Quiserem". Nancy Wilson contribuiu para as trilhas sonoras de alguns dos filmes.

Eles se conheceram em 1982, e no mesmo ano Wilson fez uma ponta em "Picardias Estudantis", filme escrito por Crowe. Casaram-se na casa de Ann Wilson em Seattle em julho de 1986.

(Reportagem de Dean Goodman)