Cineasta Alan Parker receberá maior honraria do cinema britânico

Parker, de 68 anos, receberá o prêmio da Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão (Bafta) no dia 10 de fevereiro durante a cerimônia de entrega dos prêmios, a versão britânica do Oscar, em reconhecimento "à contribuição considerável e excepcional ao cinema".

Parker, cujos créditos incluem "Expresso da Meia Noite", "Mississippi em Chamas" e "Evita", segue os passos de Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, Steven Spielberg, e Laurence Olivier ao receber a honraria. O cineasta norte-americano Martin Scorsese recebeu o Bafta Fellowship no ano passado.

Parker, que já foi indicado duas vezes para o Oscar de melhor direção e recebeu o título de cavaleiro em 2002 pelos serviços prestados ao cinema britânico, disse estar "enormemente lisonjeado" por receber o Fellowship, a maior honraria que o Bafta pode dar a um indivíduo.

"Quando você faz seu primeiro filme, tem certeza que será o seu último. E então você aperta os olhos e de repente, quarenta anos depois, você está no Bafta ganhando um prêmio como este", disse Parker em um comunicado.

(Reportagem de Paul Casciato)