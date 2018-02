Cine Tela Brasil atinge 1 milhão de espectadores Idealizadas pelos cineastas paulistanos Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi, as salas de cinema itinerante Cine Tela Brasil chegam a 1 milhão de espectadores em sessão especial para convidados marcada para quinta-feira, às 19h30, no Parque do Ibirapuera. O projeto existe há oito anos.