Cine PE seleciona candidatos A BPE Produções abriu inscrições para as mostras competitivas de curtas e longas-metragens da 17.ª edição do Cine PE Festival do Audiovisual. O festival ocorre entre os dias 26 de abril e 2 de maio de 2013, em Olinda. O regulamento está disponível para leitura e download no site do evento. As inscrições também poderão ser feitas gratuitamente em http://www.cine-pe.com.br até 31 de janeiro. O resultado da seleção de curtas será divulgado na primeira quinzena de março de 2013. Os longas-metragens, escolhidos por uma curadoria especial, poderão ser conhecidos na primeira quin-zena de abril do mesmo ano.