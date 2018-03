Cine PE abre inscrições para edição de 2009 O Festival do Audiovisual de Pernambuco, uma das principais mostras competitivas de cinema do País, está com as inscrições abertas para a edição de 2009. Os interessados têm até 31 de janeiro para enviar seus curtas e longas-metragens digitais ou em película. Podem concorrer os filmes concluídos desde maio. Os vencedores da 13ª edição do Cine PE, que vai de 27 de abril a 3 de maio do ano que vem, levam o troféu Calunga. Mais informações em www.cine-pe.com.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.