Cine Ceará 2013 divulga programação completa O festival Cine Ceará, que ocorre de 7 a 14 de setembro em Fortaleza, divulgou ontem sua programação completa para 2013. Disputam o Troféu Mucuripe de longa-metragem as seguintes produções ibero-americanas: Se Deus Vier Que Venha Armado, de Luis Dantas (Brasil); Emak Bakia, de Oskar Alegria (Espanha); Olho Nu, de Joel Pizzini (Brasil); Rincón de Darwin, de Diego Fernández Pujol (Uruguai-Portugal); El Paciente Interno, de Alejandro Solar Luna (México); La Película de Ana, de Daniel Diaz Torres (Cuba); Mercedes Sosa, la Voz de Latinoamérica, de Rodrigo H. Vila (Argentina); e Solidões, de Oswaldo Montenegro (Brasil). Para o melhor longa, de acordo com o júri oficial, será concedido um prêmio especial no valor de US$ 10 mil. Uma lista completa dos filmes e mostras do festival pode ser encontrada no site www.cineceara.com.