Cine BH reúne arte e mercado

A produtora Juliette Lepoutre explicou num encontro com a diretora Júlia Murat porque o Festival de Toronto - o cinema de autor mais o mercado - ficou mais importante do que o de Veneza, embora Histórias Que Só Existem Quando Lembradas tenha se beneficiado da vitrine dos dois. Na mesa sobre cinema e TV, enquanto os representantes da Rede Minas e da TV Brasil queixaram-se das reduções orçamentárias, a representante da alemã ZDF e o diretor brasileiro Joel Pizzini discutiram a abertura de linguagens - das quais o público conservador da mídia tem medo.

Nos estudos de cases, em sessões abertas, consultores internacionais discutiram projetos de filmes que ainda estão no papel. Ricardo Pretti considerou muito ricas as discussões sobre o novo longa do coletivo Pretti/Parente, de Fortaleza, O Último Trago. Os irmãos Pretti e os primos Parente exibiram Os Monstros em BH. E estarão no Festival do Rio, na Semana dos Realizadores, com o ineditíssimo No Lugar Errado.

Entre as pré-estreias, a mais impactante talvez tenha sido L'Apollonide, que estreia no Brasil dia 21. Guarde a data, e o título. O novo longa do francês Bertrand Bonello não é apenas a obra-prima do autor, mas um dos filmes do ano, mesmo que tenha sido ignorado pelo júri presidido por Robert De Niro em Cannes, em maio. A memória de um bordel na virada do século 19 para o 20. Uma visão contemporânea das relações de dominação e prazer entre os sexos. Fortíssimo.