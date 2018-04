Cinco peças históricas são exibidas pela primeira vez em museus britânicos

A exposição First Time Out traz peças históricas dos acervos de cinco diferentes museus do Reino Unido. Esta será a primeira vez que as peças serão expostas ao público.

Cada objeto será exposto por um perído em cada uma das instituições participantes. E cada vez que o artefato mudar de endereço, um novo texto será escrito para acompanhá-lo. A ideia é que um novo olhar seja lançado pelos diferentes especialistas de cada museu ao escrever um novo texto de acompanhamento.

Fóssil de lêmur gigante será exposto pela primeira vez.

O Museu de História Nacional traz ao público o crânio e mandíbula de um lêmur gigante, extinto há mais de 2 mil anos.

Já o Jardim Botânico Kew Gardens exibe um quadro japonês que é também uma amostra da própria planta representada na pintura. A base do quadro é feita com a madeira de cada uma das espécies retratadas.

O público também poderá ver pela primeira vez o remo de madeira da Ilha de Páscoa que, segundo especialistas, teria sido usado em rituais de fertilidade.

O Museu de Ciências exibe uma seleção de brinquedos que faziam parte da coleção da psicoterapeuta infantil Margaret Lowenfeld.

Exemplares de remédios levados à Amazônia no início do século pelo explorador sueco Livingstone também fazem parte da exposição. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.