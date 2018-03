Cinco longas-metragens do Rio concorrem em Gramado Dos seis longas-metragens brasileiros que concorrem no tradicional Festival de Cinema de Gramado, cinco são produções do Rio de Janeiro: Juventude, de Domingos Oliveira, Nome Próprio, de Murilo Salles, Vingança, de Paulo Pons, A Festa da Menina Morta, de Matheus Nachtergaele, e Pachamama, de Eryk Rocha. O único gaúcho é Netto e o Domador de Cavalos, de Tabajara Ruas. Além dos longas, 12 curtas-metragens nacionais disputarão os Kikitos, troféus da mostra que se realiza entre 10 e 16 de agosto. Os competidores estrangeiros serão anunciados depois. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.