Cinco filmes de Ingmar Bergman chegam ao DVD em 2012

"Face a Face", pelo qual Bergman e sua ex-mulher, Liv Ullman, foram indicados, respectivamente, para o Oscar de melhor diretor e atriz, elege como tema o processo depressivo de uma psiquiatra, casada com outro profissional da área, incapaz de interagir com seus paciente e o marido.

A Versátil lança ainda em novembro a versão definitiva do mais popular filme de Bergman, "Fanny e Alexandre". É o filme integral (5 horas e 20 minutos de duração) exibido na televisão sueca, e não a versão reduzida (188 minutos) que passou no cinema. Dois irmãos são submetidos à disciplina rígida da casa do padrasto após a morte do pai das crianças e a mãe, notando a mudança no comportamento dos garotos, que passam a ver fantasmas, planeja um retorno à casa de seus avós, onde passavam, felizes, o Natal.

Além dos títulos citados, a Versátil lança este ano dois filmes raros e inéditos (no Brasil): "No Mundo de Luz e Sombra" (In the Presence of a Clown) e "Isso Não Aconteceria Aqui". Outro lançamento da distribuidora programado para este ano é "A Hora do Amor", que Bergman realizou nos EUA após ser preso na Suécia por sonegação de impostos. Não é o melhor de seus filmes, entre os quais estão obras-primas como "O Silêncio", "Persona" e "Gritos e Sussurros", todos lançados pela Versátil. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.