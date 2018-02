Cinco debates disputam agenda do mês

26

pontos foi a média do Fantástico, recheado de cobertura eleitoral, anteontem, na Grande São Paulo. Na Band, o tema rendeu 5 pontos entre 17 h e 22h45

"A Marina foi um produto orgânico, vamos dizer": do jornalista Alexandre Garcia, no Jornal Hoje, ontem, defendendo que a candidata do PV não é um produto de marketing

O diretor Daniel Filho fará homenagens cheias de simbolismo no seriado As Cariocas, que estreia na Globo no dia 19. Uma delas é a participação da atriz Miriam Pérsia no elenco do episódio A Vingativa do Meier.

Miriam foi uma d"As Certinhas do Lalau, as moças que estampavam a coluna de Stanislaw Ponte Preta, pseudônimo de Sérgio Porto, autor do livro que inspira a série.

Mesmo eleito deputado estadual no Rio, com mais de meio milhão de votos, Wagner Montes marcou sua volta ao comando da edição carioca do sangrento Balanço Geral, da Record, para a próxima segunda-feira.

Chaysued, finalista do Ídolos, mais Sophia Abrãao, Lua Blanco e Micael Borges obedecem a instruções de Roberto Bomtempo em aulas de expressão corporal. O time encarna a versão nacional da banda Rebelde, com novela homônima da Televisa, coproduzida pela Record.

A direção da Globo se recusou a bancar uma 2.ª temporada de Som & Fúria, coprodução com a O2 Filmes, de Fernando Meirelles, mas festejou a indicação da série ao posto de finalista ao Emmy Internacional. A lista foi anunciada ontem.

O enredo de L Word, série vista em mais de 40 países - cuja versão em reality estreia no GNT nesta quinta, às 23h30 -, rendeu livro-divã por aqui: a jornalista Adriana Agostini lançou pela Editora Malagueta Lésbicas na TV: The L Word.

Com 11 pontos de média no Ibope da Grande São Paulo, o Legendários de Marcos Mion bateu no sábado seu recorde na Record.

R$ 42,4 milhões foi o que Olympikus pagou para brilhar no Top de 5 segundos do futebol da Globo em 2011. O pacote garante presença no Jornal Nacional, Jornal da Globo, Tela Quente, Supercine, A Grande Família e nas novelas das 6 e das 9.