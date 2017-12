Cinco boas peças saem de cartaz esta semana

O ano se aproxima do fim e as peças de teatro concluem suas temporadas. Selecionamos cinco boas peças para você ver nesta semana.

Avental Todo Sujo de Ovo.

Aos nove anos, Moacir desaparece da pequena cidade onde nasceu, retornando 20 anos depois. Neste tempo, seus pais vivem a agonia e alimentam a esperança de que ele esteja vivo. De Marcos Barbosa. Dir. Bruno Guida. 60 min. 14 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Viga (74 lug.). R. Capote Valente, 1.323, 3801-1843, metrô Sumaré. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 15/R$ 30. Até dom. (15).

Cais ou Da Indiferença das Embarcações.

O espetáculo é uma reconstrução poética de três gerações de uma mesma família, moradora de Ilha Grande (RJ), contada a partir da perspectiva de um barco. Os fragmentos de memória se desenrolam no cais da ilha. Texto e dir. Kiko Marques. Com Velha Companhia. 180 min (com intervalo). 14 anos. Instituto Cultural Capobianco. Teatro da Memória (30 lug.). R. Álvaro de Carvalho, 97, metrô Anhangabaú, 3237-1187. Sáb. e dom., 20h. R$ 40. Até dom. (15).

Cine_Monstro.

Após os sucessos ‘In on It’ e ‘A Primeira Vista’, o diretor Enrique Diaz encerra a trilogia de textos do canadense Daniel MacIvor. Desta vez, além de dirigir, Diaz também vai ao palco. No solo, ele vira um mestre de cerimônias que se transforma em 13 personagens para contar uma única história de diversos pontos de vista. 75 min. 16 anos. Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 8/R$ 40. Até dom. (15).

Três Dias de Chuva.

Com direção e tradução de Jô Soares para o texto de Richard Greenberg, a montagem mostra uma história sob duas óticas diferentes, em dois atos. No 1º, que se passa em 1995, Walker, sua irmã Anna e o amigo Pip participam da leitura de um testamento. Insatisfeitos com o resultado, julgam as atitudes de seus pais. O 2º ato volta à década de 1960 para mostrar a vida dos pais, justificando suas atitudes. Com Otávio Martins, Petrônio Gontijo e Adriane Galisteu. 85 min. 14 anos. Teatro Raul Cortez (522 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-1631. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60/R$ 70. Até 2ª (16).

White Rabbit, Red Rabbit.

A cada espetáculo um ator diferente que não conhece o texto, não sabe como será a cena, que não tem direção e nem cenário. Essa é a proposta da peça que mostra a trajetória do dramaturgo iraniano Nassim Soleimanpour. A base do enredo é a história de um coelho que é barrado por um urso ao tentar entrar em um circo. Hoje (13) se apresenta Rubens Caribé, sáb. (14) é a vez de Otavio Dantas. No dom. (15), Denise Del Vecchio encerra o espetáculo. 60 min. 16 anos. Teatro Ágora (88 lug.). R. Rui Barbosa, 672, Bela Vista, 3284-0290. 5ª a sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20/R$ 40 (quem apresentar canhoto de ingresso de peça vista em novembro ou dezembro paga meia). Até dom. (15).