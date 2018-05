Cinco ases e muitos curingas

O grupo começou a registrar, ontem, no Auditório do Ibirapuera e com participação de Lenine, o material multimídia que conclui com mais duas apresentações. Hoje, com direito a canjas de Maria Gadú e Chico César, e amanhã, com a participação de Dani Black, este também já com uma passagem pelo grupo.

Dispensando a ideia de banda, os músicos - essencialmente cantores e violonistas - preferem não definir o que fazem como MPB: "Esse termo ficou desgastado. Associado aos festivais da canção. Preferimos dizer que fazemos uma música brasileira autoral contemporânea", explica Vinicius. Partindo de experimentações em shows intimistas, com influências que partem principalmente de um integrante para o outro, os jovens compositores enxergaram uma oportunidade dupla no projeto: apresentar as parcerias e, de quebra, divulgar seus trabalhos individuais "O 5 a Seco não é um grupo convencional. É um projeto musical. Cada um de nós tem sua carreira caminhando em paralelo", explica Vinícius, com um disco (Tranchã) no currículo e o segundo saindo do forno no final do ano que vem.

Com ingressos praticamente esgotados para os três dias no Auditório, os garotos acumulam fãs de todo o Brasil pelo YouTube e reconhecem o poder da internet para divulgação da música: "Sem dúvida, é uma ferramenta que democratiza o acesso à arte. Elimina os intermediários. Eu, por exemplo, gravei um vídeo cantando uma música no meu quarto que hoje tem mais de 30 mil acessos. Quando essas pessoas iam me ouvir sem a internet? Nunca", relata Tó.

O CD/DVD, com lançamento previsto para o fim do ano, conta com um repertório de 18 canções de autoria própria. Como todos são protagonistas, o espetáculo equilibra números solo com os cinco juntos no palco. Em 2012, o coletivo sai em turnê pelo Brasil.