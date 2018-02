Cillian Murphy dividirá a tela com Al Pacino em filme sobre Dalí TORONTO (Hollywood Reporter) - O ator irlandês Cillian Murphy vai se juntar a Al Pacino em um filme sobre o pintor surrealista Salvador Dalí. "Dali & I: The Surreal Story" ("Dali e Eu: A História Surreal, em tradução livre", que cobrirá as décadas de 60 e 80, contará o período da vida de Dalí em que o artista já havia realizado a maioria dos seus melhores trabalhos e se tornou mais extravagante. Dalí (Pacino) também desenvolveu uma relação mentor-protegido com um jovem negociante de artes chamado Stan Lauryssens (Murphy). O filme deve começar a ser rodado no começo de 2008 em locações na Espanha e Nova York. Andrew Niccol será o diretor da adaptação da autobiografia de Lauryssens, intitulada "Dalí e Eu". O papel da mulher de Dalí, Gala, ainda não tem uma atriz selecionada. Murphy estrelou recentemente "Sunshine -- Alerta Solar" e "Ventos da Liberdade", vencedor da Palma de Ouro em Cannes em 2006. (Por Borys Kit)