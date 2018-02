Para o espectador que, a partir de amanhã, poderá assistir a Cildo, talvez não importe muito o que diz o retratado, Cildo Meireles, sobre o diretor do filme. "Ganhei um amigo." Mas essa confissão dá ideia do que foi o clima que, durante quatro anos, uniu Cildo a Gustavo Moura. Foi o tempo que Cildo, o filme, demorou para ser feito. O motivo, o de sempre no cinema brasileiro - falta de dinheiro. Moura precisou pagar do próprio bolso as viagens para documentar exposições do artista, mas não se queixa. A longa duração do projeto consolidou a relação de ambos e traduz na tela um ritmo, uma velocidade que satisfaz ao próprio artista Cildo Meireles. O que ficou de fora daria um filme à parte - as intermináveis conversas sobre futebol, a paixão de boleiros que compartilham (Cildo é Fluminense doente).

Documentários sobre arte não são exatamente uma raridade no Brasil e Glauber Rocha ganhou a Palma de Ouro da categoria por seu polêmico Di, sobre a morte (e o enterro) de Di Cavalcanti. Cildo estreou na Tate Gallery, de Londres, no quadro da grande retrospectiva dedicada ao artista. Estará em uma sala, apenas, mas é imperdível. Produzido pela Matizar, integra a série Retratos Contemporâneos da Arte. Embora não seja didático - nem era essa sua intenção - não deixa de estabelecer uma cronologia para revelar a gênese do artista. O Cildo político foi marcado pelo impacto que teve sobre ele a perseguição sofrida pelo pai, ao denunciar o genocídio dos índios - e isso está na base de uma obra tão importante quanto Missão/Missões (Como Construir Catedrais). Existem outras lembranças que o filme ativa. A memória é essencial - "É o que nos falta quando a gente mais precisa dela", declara Cildo.

Casinha

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cildo Meireles nunca se esqueceu do andarilho que se abrigou ao pé de sua casa da infância e que, ao partir, deixou para trás uma casinha feita de gravetos, uma das bases do seu trabalho futuro. Um pouco mais tarde, ainda na infância, o homem chegou à Lua, mas o maravilhamento de Cildo Meireles veio por uma via um pouco enviesada. Ele se identificou mais com Michael Collins, aquele que apenas orbitou ao redor dela, sem nunca pousar. Gustavo Moura faz pouco uso de narração off do próprio Cildo, mas quando ele aparece, no filme, contando histórias, o deslumbramento é do espectador. Pois Cildo é engraçado, conta suas histórias com paixão. É um filme à medida do grande artista.