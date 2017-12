Cildo Meireles recebe Prêmio Ordway 2008 nos Estados Unidos

O artista brasileiro Cildo Meireles foi escolhido nesta quarta-feira, 28, para receber o Prêmio Ordway 2008, premiação bianual concedida pelo New Museum of Contemporary Art de Nova York e pelo Creative Link for the Arts (criado pela Penny McCall Foundation) dos Estados Unidos. Veja também: Cildo Meireles ganha o premio Velázquez 2008 Além dele, também foi premiado nessa edição o curador do Hammer Museum, James Elaine. Cada um deles ganhará US$ 100 mil (cerca de R$ 170 mil). Cildo Meireles acabou também de ser contemplado com o Prêmio Velázquez de Artes Plásticas 2008, concedido no último dia 19 pelo Ministério da Cultura da Espanha, como reconhecimento pela trajetória do artista brasileiro. Nessa premiação, Cildo recebeu pouco mais de 90 mil euros. Nascido no Rio de Janeiro em 1948, Cildo Meireles, ao lado de Guilherme Faz e Federico Morais, foi um dos fundadores da Unidade Experimental do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1969. Pioneiro em instalações desde os anos 1960, seu trabalho revela uma intensa carga política. Desenhista e escultor, ele cria objetos e instalações sempre dentro de uma ótica conceitual, buscando as reações do espectador diante de elementos do cotidiano manipulados ou tirados de seus contextos. Cildo Meireles pertence à geração de artistas que revitalizaram o cenário artístico brasileiro da década de 1960, depois do impulso iniciado por Hélio Oiticica e Lygia Clark. Ele incorporou a sua linguagem artística mídias diferentes como o cinema, tendo participado de documentários ou até os protagonizado, como no caso de Cildo Meireles, de Wilson Coutinho, em 1979. Participou de muitas mostras internacionais de prestígio, como a Bienal de São Paulo, a Bienal de Johannesburgo e a Documenta de Kassel.