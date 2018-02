'Cilada.com' faz do humor a arma para conquistar público Como conquistar espaço na tela grande quando os competidores são do naipe de "Carros 2", "Transformers", "Harry Potter"? Só mesmo com muito humor. Este é o desafio do "Cilada.com", primeiro longa-metragem de Bruno Mazzeo, que transporta para o cinema a fórmula de sucesso de "Cilada", programa que o humorista escreveu, produziu, atuou e levou ao ar no Multishow por seis temporadas e que virou quadro do "Fantástico" (aliás, o primeiro a migrar da TV a cabo para a TV aberta). A ''versão estendida'' do Cilada chega aos cinemas amanhã com a fila de concorrentes pesados acima.