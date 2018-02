'Cilada.com' atinge marca de 2 milhões de espectadores O longa-metragem "Cilada.com" atingiu a marca de 2 milhões de espectadores na terça-feira, em apenas 19 dias em cartaz. Dirigido por José Alvarenga Jr (de "Divã" e "Os Normais") e produzido por Augusto Casé, o longa foi visto por mais de 275 mil pessoas no último fim de semana e permaneceu em 3º lugar no ranking. "Estamos em um momento novo e histórico no cinema brasileiro com dois blockbusters nacionais, lançados em pleno mês de férias, com apenas duas semanas de diferença entre eles", explica o diretor da Downtown Filmes, Bruno Wainer, distribuidor de "Cilada.com". A comédia estreou em 380 salas brasileiras no dia 8 de julho. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.