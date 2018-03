Cientistas descobrem pintura escondida sob quadro de Van Gogh

Cientistas descobriram cores de um esboço rejeitado por baixo da obra Patch of Grass (Pedaço de Grama), de Vincent Van Gogh, com a ajuda de técnicas avançadas de raio X, informou uma universidade holandesa nesta quarta-feira, 30. Bastante detalhada, a imagem mostra o rosto de uma mulher e pode ajudar estudiosos de arte a entender melhor a evolução de Van Gogh como pintor. Na primeira foto, o aparelho utilizado para descobrir a imagem. Na segunda foto, a imagem revela o rosto de uma mulher na tela de Van Gogh. Fotos: AP e Efe "Estima-se que cerca de um terço das primeiras pinturas de Van Gogh estejam por baixo das pinturas conhecidas. Van Gogh literalmente reciclava suas próprias telas", disse o pesquisador Joris Dik, da Universidade Delft de Tecnologia. As técnicas convencionais de raio X dão uma visão parcial e sem cor da pintura escondida. Somente vagos contornos da personagem retratada debaixo da obra apareciam, segundo a universidade. Para reciclar seu trabalho, Van Gogh passou várias camadas de tinta sobre a pintura original, mas os cientistas conseguiram escanear todos os elementos das camadas sobre a área relevante, por meio de raio X fluorescente. "Podemos fazer um modelo tridimensional da pintura e começar a tirar todas as camadas, uma por uma. Então, temos uma visão bem detalhada do rosto escondido", disse Dik. Van Gogh pintou o quadro em 1887, em Paris, e está exposto no museu Kroller-Muller, na cidade holandesa de Otterlo.