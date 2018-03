Cientista lírico

Recebida pelos críticos estrangeiros como a melhor biografia que o antropólogo e filósofo Claude Lévi-Strauss (1908-2009) poderia almejar, O Poeta no Laboratório (Editora Objetiva, 400 págs., R$ 44,90), do australiano Patrick Wilcken, é também a melhor introdução ao pensamento do autor de Tristes Trópicos que um leitor tem a seu alcance. Wilcken, historiador com formação em antropologia, é colaborador do suplemento literário do Times e brasilianista, autor de Império à Deriva: A Corte Portuguesa no Rio de Janeiro, publicado pela mesma editora. Era, portanto, o homem indicado para escrever a biografia de um acadêmico que descobriu sua vocação de antropólogo entre os índios brasileiros. De Londres, onde vive com a mulher e o filho, Wilcken concedeu uma entrevista, por telefone, ao Estado, em que falou sobre o livro e o biografado.

A transparência intelectual de Wilcken faz de Claude Lévi-Strauss - O Poeta no Laboratório, desde o seu subtítulo, uma biografia equilibrada do pai da antropologia moderna, pesando na balança a reprimida vocação artística desse homem que, criança, foi atraído pela música e a pintura (o pai era pintor). Seu livro, como diz Wilcken, é uma biografia intelectual de Lévi-Strauss, não um relato pormenorizado de sua carreira. O autor estava, enfim, interessado no período de formação do antropólogo, rastreando, na primeira parte da biografia, seus passos antes da escrita de Tristes Trópicos (1955). Já na segunda parte, ele deixa a vida de lado e dedica-se às ideias de Lévi-Strauss, analisando seus livros e artigos.

Para um homem que, em Tristes Trópicos, cruzou etnografia e romance, colocando por terra ultrapassados conceitos de raça e história, Lévi-Strauss foi interpretado de maneira equivocada por seus contemporâneos, afirma Wilcken, que vê no "poeta do laboratório" muito mais ambição artística que científica. "Ele tinha sensibilidade para a cultura alheia, era bom fotógrafo e um poeta fascinado por música, o que fez de Tristes Trópicos muito mais que um relato de viagem de um antropólogo", diz Wilcken. Lévi-Strauss tinha olhos e ouvidos treinados de um jovem que, entediado com a vida burguesa na França dos anos 1930, resolveu se embrenhar na selva, após ingressar como professor de sociologia na recém-fundada Universidade de São Paulo, criada com apoio de Júlio de Mesquita Filho.

Foi em 1937, após quatro anos ensinando na instituição, que Lévi-Strauss fez sua primeira expedição etnográfica para encontrar os índios caduveus e bororos. Um ano depois, na segunda expedição - a histórica, que mudaria sua vida -, encontraria os nhambiquaras. Impedido de lecionar na França do antissemita governo de Vichy (Lévi-Strauss era judeu), o antropólogo tampouco recebeu permissão para ficar no Brasil de Vargas.

"O exílio dele em Nova York teve, afinal, resultados positivos, pois foi lá que encontrou e ficou amigo de Roman Jakobson", diz Wilcken, destacando o papel do linguista russo, pioneiro da análise estrutural, na formação da teoria estruturalista do antropólogo, que influenciaria de Barthes a Foucault, passando por Lacan. A teoria, criticada por opositores que a interpretam como um modo arrogante, etnocêntrico, de ver o mundo - um sistema reducionista, enfim-, não é vista da mesma maneira por Wilcken, que nela identifica uma abordagem sincera das "simetrias ocultas que se encontram sob todas as culturas". A inveja no meio acadêmico, diz, fez muito mal a Lévi-Strauss. "Ele era um homem brilhante, embora não gostasse muito de falar sobre sua teoria estruturalista".

Por trás dessa mente privilegiada - a suspeita persiste - não existiria um projeto estruturalista binário e eurocêntrico? "Não", responde Wilcken, destacando o papel de Lévi-Strauss no desenvolvimento futuro das ciências sociais, ao estudar o intelecto no lugar do indivíduo para mostrar que a maneira como se organiza a cultura está estreitamente vinculada ao funcionamento do cérebro. O interesse pelos mitos indígenas, segundo Wilcken, teria mais a ver com o fascínio por Freud - ou, no mínimo, pela arte surrealista - do que pela ciência. Era o espaço entre a poesia e a lógica que o interessava. "Seu projeto (da análise estrutural dos mitos) tomou um rumo cada vez mais idiossincrático", analisa o biógrafo, que conheceu o antropólogo em 2005. Lévi-Strauss, então com 97 anos, respondia de maneira atenciosa às perguntas, mas dava respostas curtas às questões teóricas e pessoais, revela Wilcken.

Sobre seus tempos na USP, diz o biógrafo, Lévi-Strauss queixava-se da concorrência dos professores da comunidade francesa que se estabeleceu em São Paulo nos anos 1930. Pode ainda ter pesado o fato de o antropólogo, na juventude, ter sido um jovem professor de liceu atraído pela ideologia marxista que, convidado por Braudel, desembarcou na cidade e não encontrou interlocutores à altura. Lévi-Strauss era visto na França como um esquerdista que, paradoxalmente, defendia um colonialismo esclarecido. "Ele, mais tarde, abjurou essa posição", garante o biógrafo, "embora tenha ficado politicamente mais conservador e pessimista com relação à modernidade."