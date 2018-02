Cidades reforçam segurança para Virada Cultural Paulista As 14 cidades do interior que terão eventos da Virada Cultural Paulista a partir das 18 horas de sábado, 24, até a tarde de domingo, 25, reforçaram a segurança para evitar a repetição de tumultos como os ocorridos durante as apresentações na capital. No último fim de semana, ocorreram homicídios, arrastões, brigas e prisões durante os eventos da Virada paulistana. No interior, estão previstas mais de quinhentas apresentações. Está proibida a venda de bebidas alcoólicas nos locais de shows e nas imediações.