Matsushima, cidade atingida pelo tsunami de 2011, no Japão, recebeu um auditório inflável (foto) para 500 pessoas. O local é usado no Festival Ark Nova, até 13 outubro, e foi feito pelo escultor inglês Anish Kapoor e pelo arquiteto japonês Arata Isozaki, com balão revestido de poliéster. / EFE