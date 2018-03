Cidade Negra anuncia substituto de Toni Garrido Depois de Toni Garrido anunciar o seu desligamento do Cidade Negra, em abril deste ano, a banda carioca se empenhou em conseguir um novo vocalista para o grupo. E conseguiu. O mineiro Alexandre Massau, de 30 anos, foi o escolhido para ser o substituto. Sua estréia deve acontecer ainda este mês com uma apresentação no Rio de Janeiro. O grupo, com a nova formação, já se encontra em estúdio trabalhando para a criação de um novo disco. Nascido em Belo Horizonte, Alexandre é ex- vocalista dos grupos Berimbrown e Preto Massa. Para integrar o Cidade Negra, o mineiro teve de passar por testes. ?Fiquei sabendo pela mídia que o Toni estava saindo. Depois, recebi o telefonema de dois amigos meus empresários do meio que me perguntaram se eu não queria tentar. Eu acabei topando e vim ao Rio fazer uns testes?, conta o cantor. Antes de assumir os vocais da banda, Alexandre já cantava músicas do Cidade Negra em seus shows. Alexandre está tendo de se adaptar à nova rotina. Mudou-se para o Rio de Janeiro e agora vive longe de seus familiares de Belo Horizonte. O grupo pretende começar suas apresentações com a nova formação ainda este mês. As informações são do Jornal da Tarde.