Cidade eterna na mutação

Uma surpresa no PhotoEspaña, Festival Internacional de Fotografia e Artes Visuais, em Madri: no Museu da Cidade, no bairro de Salamanca, está em cartaz exposição sobre Bucareste, capital da Romênia, que contempla, ao mesmo tempo, o gênero fotográfico em diferentes frentes - documental, poética, informativa e experimental.

Em obras realizadas desde a década de 1970, a capital romena é apresentada como a "Cidade Paradoxal", também subtítulo da exposição.

O PhotoEspaña (PHE) 11, com curadoria-geral do cubano Gerardo Mosquera e que se estende até o dia 24 de julho em Madri, Cuenca e Lisboa, ao incluir neste ano instalações, vídeo projeções e objetos parece estar expandindo seu elo com as artes visuais.

Por isso, é relevante que ocorra uma exibição nos moldes de Bucareste, que, por vezes sem outras pretensões, explora o campo da imagem de maneira direta. Trata-se de uma mostra que não se perde nessa onda curatorial e consegue ser simples e complexa.

A "Paris do Leste" tem uma história carregada de mudanças e destruições, como se vê na produção dos dez artistas e fotógrafos representados na exposição. De diferentes gerações e se valendo de distintas linguagens para revelar problemas e belezas da cidade de maneira singela e incisiva, eles também fazem de sua arte instrumento de crítica social.

A capital romena é a "cidade construída e abandonada, confiscada e liberada, questionada e depois arquivada", como define a curadora Oana Tanase. Bucareste aparece nas obras, ao mesmo tempo, desgastada pelas guerras mundiais e por terremotos (como o de 1977, registrado por Andrei Pandele).

Ou ainda, deslocada pelo regime comunista de Nicolae Ceausescu (1965-1989); indecisa sobre o que fazer com os seus edifícios públicos abandonados (tema do vídeo de 2007 do jovem Mircea Nicolae); uma cidade entre a ruína, a pobreza e a prosperidade. "Reconstrução", como diz o título da série de Iosify Király, criada entre a década de 1990 e os anos 2000, é a questão fundamental que se coloca sobre essa capital europeia.

A força da fotografia também está evidenciada em Um Mundo Flutuante, com obras de Jacques Henri Lartigue (leia mais abaixo), na CaixaForum.

Já uma mostra como O Poder da Dúvida, com curadoria do chinês Hu Hanru, deixa a imagem de lado na ânsia de ilustrar uma tese - no caso, o questionamento sobre o que está "entre o real e o verdadeiro".

Proletários

Em campo estritamente histórico, está a extensa mostra Uma Luz Dura, Sem Compaixão, no Reina Sofia, que ao mesmo tempo, apresenta documentação sobre a vida e as lutas da classe proletária, majoritariamente, russa, alemã, espanhola e latina, entre 1926 e 1939.

Fotos, filmes, cartazes e revistas retomam o período efervescente e desastroso. "A humanidade não vai se esquecer da barbárie fascista", diz o narrador de filme de 1936 que mostra Madri depois de um ataque aéreo na guerra civil espanhola. É preciso ter fôlego.

Retratos

Os retratos em preto e branco da vida burguesa francesa do início do século 20 feitos por Lartigue (1894-1986) são o espaço para o belo no festival, assim como Ten Thousand Waves, videoinstalação do inglês Isaac Julien