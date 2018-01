Cidade é referência no teste de moda A ideia de que os sul-coreanos gostam de se cobrir de grifes ficou no passado. Enquanto o país estava em uma escalada de desenvolvimento, o consumo nas grandes marcas de luxo se concentrava em peças logotipadas, ideais para expressar status e exibir. Mas, hoje, os jovens misturam roupas de redes populares com peças-chave de marca, experimentando cortes e cores de cabelo improváveis e ousando.