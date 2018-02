'Cidade dos Homens' será exibido no Festival de Londres

O filme brasileiro Cidade dos Homens e outras 183 produções de todo o mundo serão exibidas no 51.º Festival de Cinema de Londres, que começará no dia 17 de outubro com a projeção de Eastern Promises, o novo longa de David Cronenberg. O evento, que se estenderá até 1.º de novembro, inclui em sua programação sete estréias mundiais, 29 européias e 128 filmes inéditos no Reino Unido, anunciaram os organizadores. No festival, também serão projetados o novo trabalho do taiwanês Ang Lee, Lust, Caution (2007) - vencedor do Leão de Ouro na última edição do Festival de Veneza -, e o sétimo longa de Robert Redford como diretor (Lions for Lambs), no qual ele contracena com Meryl Streep e Tom Cruise. Também estão programadas exibições de I'm not There, o filme de Todd Haynes sobre Bob Dylan - também premiado no Festival de Berlim -, e The Darjeeling Limited (2007), de Wes Anderson, encarregado de fechar o festival. O programa do evento, divulgado nesta semana por sua diretora artística, Sandra Hebron, inclui ainda Into the Wild (2007), de Sean Penn; SiCKO (2007), o novo documentário de Michael Moore; e Gone Baby Gone (2007), a estréia na direção de Ben Affleck.