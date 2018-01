'Cidade dos Homens' ganha nova temporada

A boa audiência de Cidade dos Homens - que retornou à Globo em janeiro após um hiato de 12 anos - levou a emissora a encomendar mais uma temporada da trama. As gravações estão a pleno vapor e a estreia será em janeiro de 2018. Serão quatro episódios inéditos, respeitando o atual formato, que mescla flashbacks da antiga série a novos acontecimentos na vida dos já adultos Laranjinha e Acerola, e ainda acompanha a amizade entre seus respectivos filhos, Davi e Clayton.

Cidade dos Homens 1. Na nova temporada, Acerola estará desempregado e sem dinheiro quando lhe surge uma oportunidade. Em pouco tempo ele percebe que o serviço envolve mercadorias roubadas e se vê envolvido em uma situação muito arriscada. Já Laranjinha se depara com o retorno de Poderosa (Roberta Rodrigues), sua ex-mulher e mãe de seu filho Davi. Ela o deixou ainda bebê e agora fará de tudo para rever a criança.

Cidade dos Homens 2. Daniel Aldjafre, que assinou a temporada de 2017 ao lado de George Moura, não participa desta nova fase, pois se dedica à sua primeira novela na Globo, Deus Salve o Rei. Marton Olympio assina as novas histórias.

Apocalipse tem estreia marcada e anunciada pela Record TV para o dia 21 de novembro. O problema é que a novela entrará no ar com poucos capítulos devidamente fechados, e isso tem deixado toda a equipe desesperada. Já há um apelo interno para que essa data seja revista.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nazaré Tedesco foi garantida por Aguinaldo Silva em sua nova novela na Globo. A grande vilã de Senhora do Destino (2004), interpretada por Renata Sorrah, já havia sido prometida para O Sétimo Guardião, novela que o autor precisou descartar após um ex-aluno processá-lo, acusando-o de se apropriar de uma obra criada por ele e outros colegas.

Destaques. “Nós somos uma nação linda, nós somos inteligentes, nós somos sexy! Eu quero

trazer de volta a nossa sensualidade!”, disse Robert Rey, apresentador da Redetv! À youtuber Fabiola Lyma sobre seu plano de concorrer à presidência do Brasil.

Hassum na telona. No ar na série A Cara do Pai, da Globo, Leandro Hassum poderá ser visto ainda na telona. Ele vive Dr. Teodoro, o metódico segundo marido de Flor (Juliana Paes) no filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, de Pedro Vasconcelos, que estreou no dia 2 no Nordeste e, a partir do dia 23, chega ao restante do Brasil.