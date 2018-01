Cidade de trama das 6 pode virar exposição

Haja terapia. Na terceira temporada de Sessão de Terapia, que estreia dia 6 de agosto no GNT, quem vai frequentar o divã de Theo (Zécarlos Machado) às quartas-feiras é Felipe Alcântara (Rafael Lozano), jovem que não sabe se se casa com uma mulher ou se sai do armário.

vão comandar a versão atual do Globo de Ouro produzida pelo Viva. As gravações começam em agosto. Nas versões reprisadas hoje, é possível ver César Filho, Isabela Garcia e Cláudia Abreu entre os apresentadores da primeira versão, rodada nos anos 1980.

Bella e Edward ad nauseam. A partir de 15 de agosto, o Megapix vai exibir na sequência três filmes da saga Crepúsculo: Lua Nova, Eclipse e Amanhecer - Parte 1.

Aguardada nos EUA e por aqui, a série How to Get Away With Murder, produzida por Shonda Rhimes (de Scandal) só deve estrear em setembro. Estrelada por Viola Davis, a trama gira em torno de uma advogada que recruta alunos para ajudá-la em um caso escabroso. Seus pupilos, porém, cometem um assassinato. No Brasil, vai ao ar pelo Sony.

Entre as estrelas do elenco da nova atração está Alfie Enoch, o Dean de Harry Potter. Filho de uma brasileira, ele fala português.

Ficou mais pesada a rotina de Alexandre Rossi, o consultor de comportamento animal de Missão Pet, cuja terceira temporada começa em 16 de agosto, no NatGeo. No primeiro episódio, ele vai resolver o caso de um cão que mutilou o dedo do funcionário de uma casa. Ui.

Tema de embate entre produtores e canais, os investimentos feitos após implementação da lei da TV paga, que obriga emissoras fechadas a exibirem uma cota de programas nacionais, será debatido no Congresso da Associação Brasileira de TV por Assinatura, que começa dia 5 de agosto, em São Paulo.

Conhecida dos fãs da série de suspense Bates Motel, Aliyah O'Brien vai aparecer em dose dupla no Universal Channel. No dia 2 de agosto, estreia no canal a quarta temporada de Rookie Blue, em que a atriz participa.