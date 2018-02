Cidade de Batatais-SP quer entrar no circuito de filmes O filme de suspense "Meia Luz" será o primeiro longa-metragem comercial rodado totalmente com integrantes (técnicos, atores, direção e produção) da cidade de Batatais, na região de Ribeirão Preto. Começou a ser filmado em setembro. A finalização será em digital para DVD, com resolução de 1.080 linhas, o que possibilita transpor o filme para 35 mm, para chegar aos cinemas no futuro. A pré-estreia será em janeiro, em cinemas de Batatais e em outras quatro cidades, com projeção digital. Dependendo da repercussão e de interessados, poderá ser transformado em cópias para cinema, segundo o produtor-executivo e supervisor José Adalto Cardoso, cineasta que trabalhou com Amacio Mazzaropi.