Cidade de Araxá-MG realiza 1º festival literário A cidade de Araxá, em Minas Gerais, realiza, de quinta a sábado, o seu primeiro festival literário. O Fliaraxá vai discutir Juventude e Experiência e terá, em sua programação, nomes novos e consagrados da literatura brasileira. Estarão presentes os autores Ziraldo, Fernanda Takai, Zuenir Ventura, Fabrício Carpinejar, Luis Fernando Verissimo, Milton Hatoum, Rúbia Mesquita, Léo Cunha, MV Bill e o português José Eduardo Agualusa. Sob a curadoria de Afonso Borges, idealizador do projeto Sempre Um Papo, o festival terá debates, palestras, lançamentos e oficinas, entre outras atividades. Mais informações no site fliaraxa.com.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.