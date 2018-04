Cidade alemã se transforma em museu interativo ao ar livre

A cidade de Münster, no noroeste da Alemanha, se transformou até o final de setembro em um grande museu ao ar livre com esculturas interativas. De dez em dez anos, Münster promove uma grande exposição de esculturas e instalações artísticas de grande porte em vários locais da cidade. A mostra ao ar livre inclui neste ano obras inusitadas como uma coleção de guarda-chuvas na frente da catedral da cidade, um banheiro público reformado e até um pequeno zoológico. No total, 37 artistas de todo o mundo foram convidados a participar da exposição em Münster, que está sendo realizada pela quarta vez desde 1977. A cidade espera que cerca de meio milhão de pessoas visitem a mostra até o final de setembro. A maioria das esculturas e instalações convida o público a interagir com a obra, como o zoológico do artista Mike Kelley, em que os visitantes podem acariciar pôneis, cabras e ovelhas. Em um caso houve até interação demais: um trailer do artista americano Michael Asher que era estacionado em vários locais da cidade foi roubado, mas depois devolvido. Segundo os organizadores, o objetivo da exposição é mostrar como a arte pode mudar o ambiente urbano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.