Os ciclos de violência que nossa humanidade repete à exaustão colocam em dúvida sua pretensa racionalidade, já que na prática a aproximam muito mais das bestas sanguinárias do que da racional capacidade de conter os instintos para conduzi-los a destinos mais nobres. A diferença entre o humano violento e as bestas é que essas não têm culpa, seguem seus instintos. Já o humano será sempre culpado, seja por omissão ou comissão, ao reiterar os ciclos de violência, pois mesmo sentindo seu ser tomado pela sede de sangue terá sempre outra opção e será isso que o tornará humano. Com a mesma intensidade passional que se busca a violência poderia buscar-se a elevação espiritual; o processo seria exatamente o mesmo, mas o sentido seria diferente. No mundo humano, tudo é decisão.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Ainda que signifique engolir um desaforo, neste momento será melhor você pensar bastante sobre a melhor atitude em vez de reagir impulsivamente aos acontecimentos. Situações complexas só se resolvem com sabedoria.

TOURO 21-4 a 20-5

É tentador reagir com força total para debelar um impasse ou conflito. Porém, cair nessa tentação demonstraria que as coisas se complicariam ainda mais. Seja humano ou além de humano, responda em vez de reagir.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Contenha seus impulsos porque neste momento a força que você usaria para intervir nos acontecimentos se voltaria toda contra você. Melhor engolir um desaforo do que multiplicá-lo mediante reações desmedidas.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Permaneça acima das contrariedades, continue com a mente vinculada aos objetivos mais nobres que podem ser realizados. Somente assim será possível navegar por estas águas perigosas sem que a sua alma ser afetada por elas.

LEÃO 22-7 a 22-8

Prefira fazer tudo com calma e de forma sensata, pois assim você evitará que sua alma seja engolfada pela onda violenta que agita o coração de nossa humanidade. Nem todas as oportunidades devem ser aproveitadas.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Você já notou que quanto mais as pessoas gritam mais elas perdem a razão? Para evitar que isso aconteça a você, será necessário não se envolver em discussões. Se a razão estiver do seu lado, somente o tempo dirá.

LIBRA 23-9 a 22-10

É imprescindível a verdade vir à tona, mas nenhuma atitude agressiva conseguirá isso. Pelo contrário, você terá de agir com calma e de forma inteligente para que as pessoas envolvidas não ofereçam resistência.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Depois de recuperar o juízo, parece incrível que as coisas tenham chegado ao ponto que atingiram. Isso deve servir, na melhor das hipóteses, para que a alma nunca repita o erro e se esforce para promover beleza.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

A acumulação de erros e sua incessante repetição parece ser um insulto à inteligência. Porém, antes de reagir com fúria, pense se isso viria a solucionar alguma coisa ou serviria apenas ao seu particular prazer.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Quando um pouco de prazer saudável é experimentado todos os dias se evita que a alma acumule tanta dor que se veja compelida a, de vez em quando, distorcer o prazer através de experiências de duvidosa reputação.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

A dificuldade de compartilhar com as pessoas mais próximas seus bons momentos não precisa se transformar numa ideologia, já que essa suposta incompatibilidade seria meramente passageira e não estrutural.

PEIXES 20-2 a 20-3

Nenhuma atitude agressiva vai ajudar a solucionar o impasse. Pelo contrário, na prática esse tipo de atitude aprofundaria o problema e provocaria demoras ainda maiores, tudo que a sua alma não quer que aconteça.