Ciclo no CCBB reflete influências de Tarantino Quentin Jerome Tarantino - você sabia que este é o nome completo do diretor de Django Livre? Iniciada ontem, a mostra do Centro Cultural Banco do Brasil pega carona no sucesso de público e crítica do spaghetti western com Jamie Foxx e Christoph Waltz. Django concorre ao Oscar em categorias como filme e roteiro original - prêmio que Tarantino já levou por Pulp Fiction - Tempo de Violência, em 1995, a Bastardos Inglórios, em 2010. Na entrevista que deu em Nova York, em dezembro, antes que Django Livre se habilitasse para concorrer ao prêmio da Academia, Tarantino disse que nunca ganhou tanto dinheiro na vida. Mas não era o dinheiro, em si, que o deixava feliz.