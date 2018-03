Ciclo no CCBB discute arte e cultura digital Uma conversa sobre Arte Contemporânea e Cultura Digital, com a escritora Ivana Bentes, o artista plástico José Roberto, e o jornalista Xico Sá, abre nesta terça-feira um ciclo de debates no Centro Cultural Banco do Brasil. Os nove debates mensais do projeto, de abril a dezembro, terão transmissão online pelo Twitter @ccbb_sp. Internautas poderão participar das discussões, enviando tweets com suas perguntas. Os vídeos dos debates serão editados e publicados no site. Também participam dos debates do ciclo Bruna Lombardi, Caco Ciocler e Daniel Ganjaman, entre outros. Terça, às 19h30, no CCBB-SP, Rua Álvares Penteado, 112, tel. (11) 3113-3651. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.