Ciclo homenageia mestres europeus De 7 de novembro a 12 de dezembro ocorre o ciclo de Palestras Mestres do Cinema Europeu, no Espaço Unibanco de Cinema. Criado pelos professores Cássio Starling Carlos e por Pedro Maciel Guimarães, o ciclo mergulha no universo de seis grandes diretores europeus: Jacques Demy, Jean-Luc Godard, Louis Malles, Luchino Visconti, Manoel de Oliveira e Roman Polanski. Nos encontros haverá a apresentação de seus filmes, seu trabalho de investigação forma, coerência temática, invenções plásticas e da influência de seu cinema como agente provocador e representativo do cinema contemporâneo. Mais informações pelo tel. (11) 3266-5115.