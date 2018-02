Ciclo de leituras sobre velhice A Cia. Os Fofos Encenam apresenta leituras dramáticas de três peças, hoje, às 19h30, no Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil (Rua Álvares Penteado, 112, Sé, telefone 3113-3651). Os três textos, com o tema Envelhecimento da População Brasileira: Melhor Idade?, foram selecionados no segundo módulo do concurso de peças curtas, o Dramaturgias Urgente. São eles Suéter Laranja em Dia de Luto, do catarinense André Felipe. Maço de Cigarros, de Rafael Cal, e Projeto São Lourenço, de Flávio Goldman, ambos cariocas. A programação, que compreende seis textos, começou no dia 20 e termina hoje.