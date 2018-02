Cicero Sandroni assume presidência da ABL Tomou posse ontem, como presidente da Academia Brasileira de Letras (ABL), o jornalista e escritor Cicero Sandroni. Ele prometeu dar continuidade à gestão do advogado e ensaísta Marcos Vilaça, marcada pela modernização da academia, maior aproximação com a sociedade e divulgação da literatura. Sandroni foi eleito na semana passada, com 31 votos, recorde da casa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo