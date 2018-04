Cicarelli será a apresentadora do VMB 2007 A emissora MTV anunciou hoje que Daniela Cicarelli, que comanda o programa Beija Sapo, será a apresentadora do Vídeo Music Brasil, o VMB 2007, premiação dos melhores videoclipes do ano no País. No ano passado, ela dividiu o comando com Cazé e Marcos Mion. À época, poucos dias antes do evento circulou na internet um vídeo em que a modelo era flagrada em cenas íntimas com o namorado Tato Malzoni, em uma praia espanhola. Como ela já havia sido anunciada como uma das apresentadoras, acabou por encarar a missão. Neste ano, nada de especulações em torno da apresentadora, que foi elogiada em sua atuação no VMB 2006. Cicarelli conduz o evento sozinha, mas os prêmios serão apresentados por outros convidados. O VMB 2007 está programado para o dia 27 de setembro, e acontecerá no Credicard Hall, em São Paulo, com transmissão ao vivo da MTV a partir das 22h. A principal atração deste ano será o roqueiro norte-americano Marilyn Manson.