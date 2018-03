Cicarelli pilota game escolar com Thunder Sim, enfim a MTV fala sobre a possível volta de Daniella Cicarelli à sua tela. O piloto, gravado com Thunderbird há dois sábados, "deu certo". Palavra do diretor de programação, Zico Góes. "Eles têm química entre si e com o programa, que estamos chamando, a princípio, de Primeira Classe", disse Góes à coluna. "Agora é sentar com ela pra ver se ela quer mesmo voltar para a MTV e em quais condições quer voltar." O programa é uma competição entre escolas, incluindo prova musical com bandas representadas pelos times adversários e também quiz de perguntas sobre conhecimento geral. Se vingar, a atração entra no ar ainda neste primeiro semestre, com edição semanal.