Cia. sutil e seu ardente desejo de transcender

Crítica: Mariangela Alves de Lima

Com passos forrados de flanela, a meia voz e na penumbra, a Sutil Companhia de Teatro apresenta em um palco paulistano o primeiro de uma série de espetáculos comemorativos do décimo oitavo aniversário do grupo. Ainda uma vez fiel ao tema recorrente no repertório, Trilhas Sonoras de Amor Perdidas é uma narrativa centrada na lembrança. Em uma noite solitária um homem recorda as canções que despertaram e envolveram sua vida amorosa. A música como linguagem que suscita identificações, aproxima, revela o indizível e potencializa os afetos é, no caso do espetáculo, a vanguarda da música pop norte-americana do fim dos anos 80. Raras vezes o espetáculo se refere a outra geração de criadores - embora não ouse excluir Lou Reed - e a identificação do protagonista ao ambiente cultural da adolescência é também um indício da idade cronológica dos criadores do espetáculo. Quase como uma retrospectiva da origem do grupo, a primeira dessas encenações destinadas a celebrar a maioridade da companhia recorre a sucessos da indústria cultural, meio privilegiado de acesso à arte nas províncias do País. São, certamente, impressões estéticas substanciais porque a esse patrimônio juvenil o grupo curitibano adicionou o material mais rarefeito da pesquisa sem perder de vista a pulsação do rock, as associações livres da era do videoclipe e a mitologia das histórias em quadrinhos.

Em doses sutis, apoiando-se sobre a trama romântica do amor relembrado, todos esses componentes fazem parte dessa criação coletiva que tem a música como elemento a um só tempo constitutivo das personalidades e ativador da memória. Quase um monólogo - as participações das personagens femininas são ilustrativas de algo que o narrador anuncia ou já revelou por meio do discurso -, o espetáculo tem a liberdade ficcional do diálogo interior. A evocação de episódios do passado permite repetição, alteração no ritmo e na estrutura dos episódios narrados, hesitações e devaneios.

Trata-se, enfim, da liberdade do discurso lírico, gênero em que o sujeito imprime à narração os volteios da sua emotividade e atribui aos acontecimentos valores afetivos. Como contrapartida, a intromissão veloz dos fragmentos sonoros, a acumulação visual da parafernália eletrônica em cena e a idealização que recobre a figura feminina pranteada pelo narrador são a um só tempo elementos da arte contemporânea que o espetáculo acrescenta à tradição lírica e sintomas de nostalgia que fazem parte da identidade artística desse conjunto de criadores.

Não é signo de atualidade, por exemplo, a ambientação criada pela cenografia de Daniela Thomas. A casa montada por acumulação - velhos objetos reunidos pelo critério de utilidade - e os equipamentos de som volumosos sinalizam a época anterior à mania do mobiliário design e tecnologia de som quase imaterial. Do mesmo modo, pertence a outro tempo - o tempo perfeito do primeiro amor - a galanteria amorosa do protagonista. Entre as criações autorais que o grupo apresentou até o momento em São Paulo, esta é a concepção mais singela do ponto de vista conceitual. E é também a que propicia um exercício diferente para a interpretação de Guilherme Weber.

No repertório do grupo, a estilização do desempenho tem sido um recurso, entre outros, para acentuar a irrealidade da cena. Nesse contexto, Weber é um criador excepcional de figuras impregnadas de ressonância significativa. Em geral, sua atuação difere das convenções e dos estilos em voga. Para os espectadores mais velhos lembra Rubens Corrêa, seu emérito ancestral na história do teatro brasileiro. Nesse espetáculo, contudo, o universo intimista, delicado, quase evanescente, uma vez que se trata do cenário amoroso expresso por trechos musicais, a interpretação é verista, embora sugerindo diálogo com a plateia. Em tom menor, contido pela personagem cujas características são a modéstia e uma leve depressão, Weber realiza com maestria o baixo-relevo do gênero confessional.

Não é incomum a celebração de mais de uma década de existência de um coletivo no panorama atual do teatro brasileiro. Há quem atribua essa longevidade relativa aos vários tipos de apoio institucional que a renúncia fiscal tornou possível. É provável que outros fatores mais importantes contribuam para essa persistência que permite a um grupo de artistas chegar à maturidade. A Sutil Companhia de Teatro tem as austeras virtudes de outros coletivos: disciplina intelectual e o ardente desejo de transcender o que já conhece. Mas tem, além disso, uma cicatriz de origem que permanece na poética do grupo como assinatura: são as memórias entrelaçadas da província e da sedução da metrópole.

TRILHAS SONORAS DE AMOR PERDIDAS

Sesc Belenzinho. Rua Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb., 20 h; dom., 18 h. R$ 24. 31/7.