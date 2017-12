Cia russa de balé modifica clássico de Tchaikovski O final trágico do balé "O Lago dos Cisnes" sofreu modificação especialmente para Anastasia Volochkova, uma das estrelas do balé russo, que volta aos palcos depois de dar à luz uma menina. Volochkova protagoniza o clássico de Piotr Tchaikovski com a companhia do Teatro de Krasnodar, dirigida pelo coreógrafo Yuri Grigorovich, no Teatro Mariinski de São Petersburgo. Grigorovich não hesitou em dar um final feliz a Anastasia na volta de sua bailarina favorita aos palcos. Em seu site, Anastasia admite que ao final da apresentação estava muito nervosa, mas "a reação dos espectadores" a tranqüilizou. Com 30 anos, ela já dançou como solista nos teatros mais prestigiados do mundo. A bailarina estreou "O Lago dos Cisnes" em 1998, quando deixou São Petersburgo, onde dançava no Teatro Mariinski, e foi para o Teatro Bolshoi, em Moscou.