Cia. Os Satyros reestréia 'Vestido de Noiva' em SP A companhia teatral Os Satyros vai reestrear na capital paulista a peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, após viajar com a montagem por Belo Horizonte e interior de São Paulo. A estréia acontece amanhã no Centro Cultural São Paulo, e ficará em cartaz até 14 de fevereiro, de quarta a domingo. A tragédia familiar dirigida por Rodolfo Garcia Vázquez é apresentada com 14 atores no palco. A atriz convidada Norma Bengell, que interpretou a personagem Madame Clessi em Belo Horizonte, não pôde participar da segunda montagem, segundo o site da trupe, deixando o papel da cafetina a cargo de Helena Ignez, conhecida por sua atuação no Cinema Marginal. Além de Ignez, informa o site d''Os Satyros, o elenco terá também na reestréia em São Paulo a atriz Brígida Menegatti, no papel de Lúcia. A montagem conta com recursos multimídia, telões, sonoras e legendas, para dar ao universo rodrigueano um ar mais universal, desprendido da ambientação carioca original.