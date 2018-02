Cia. O grito escolhe jovens para projeto

A Cia. O Grito, que está em cartaz no Sesc Santana com o espetáculo infantil Os 1001 Fantasmas, vai selecionar jovens entre 14 e 24 anos para o projeto Tirando um Som na Garagem. Trata-se de uma série de encontros que vai permitir conhecer diversos pontos da produção de um espetáculo de teatro, como iluminação, dramaturgia, cenário, interpretação, direção, criação musical e figurino. O projeto vai acontecer na sede da companhia, no Ipiranga, a partir de novembro. Os interessados devem preencher, até o dia 30 de outubro, uma ficha de inscrição que está no site www.tirandoumsomnagaragem.com.br. Informações pelo telefone (11) 3825-7589.