Cia. Nova Dança 4 apresenta coreografia de Steve Paxton Um dos ícones da dança das décadas de 60 e 70 está no Brasil. Steve Paxton apresenta-se nesta quarta-feira e quinta-feira com a Cia. Nova Dança 4, dentro do projeto Antropofágica 2 ou Co-Existência, no Sesc Anchieta. A coreografia apresentada é resultado da parceria entre a companhia brasileira e o coreógrafo norte-americano, pai da técnica contato e improvisação. A técnica é centrada nos parâmetros de peso, quedas, equilíbrio e desequilíbrio e o toque entre os intérpretes em cena. A direção do espetáculo é assinada por Paxton e Cristiane Paoli Quito. Para desenvolver a movimentação coreográfica, eles partiram dos estudos sobre a coluna vertebral, que derivam, como não poderia deixar de ser, das técnicas do contato e improvisação. Esta é a terceira vez que o coreógrafo norte-americano vem ao Brasil a convite do Estúdio Nova Dança. As visitas vão além do caráter profissional. Essa é uma amizade de longa data, que começou quando Tica Lemos, uma das diretoras do Nova Dança, foi sua aluna em Amsterdã. A proposta de Paxton, que vai além da técnica, é compartilhada pelo Estúdio: de que o jovem bailarino não é um marionete. Os novos intérpretes são convidados a pensar sobre o próprio corpo, seus movimentos e encorajados a desenvolver um estilo, com idéias próprias. Para Paxton, é importante que o jovem bailarino não reproduza movimentos, mas que sinta seu corpo, que perceba o seu potencial e se permita explorar a criatividade. Paxton pesquisa improvisação há pelo menos 35 anos. Foi um dos fundadores da Judson Church Theater, um dos centros nervosos da dança de Nova York. Recebeu diversos prêmios, como a bolsa Guggenheim, além de atuar com nomes como Merce Cunningham e Boris Charmatz. Atualmente, ele a sua mulher, Lisa Nelson, trocaram a agitação da Big Apple pela paz de uma fazenda, contudo, sem abandonar a dança. Antropofágica 2 ou Co-Existência. 60 min. Livre. Teatro Sesc Anchieta (320 lug.). Rua Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Hoje e amanhã, às 21 h. R$ 15